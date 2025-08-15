Logo all-in.de
Radfahrer bei Wangen im Allgäu bei Unfall schwer verletzt

Unfall

Schwer verletzt! Betrunkener Fahrradfahrer stürzt auf Landstraße bei Wangen im Allgäu

Unfall mit schwer verletztem Radfahrer auf der K 8007 in Wangen
    Bei Wangen im Allgäu hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. (Symbolbild)
    Bei Wangen im Allgäu hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

    Ein 29-jähriger Radfahrer stürzte am Donnerstagabend in Wangen schwer. Er prallte gegen eine Leitplanke.

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr auf der K 8007. Der 29-Jährige war aus Saamen kommend unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus in die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer. Das Fahrrad des Mannes wurde nur leicht beschädigt.

    Unfall bei Wangen: Radfahrer stand unter Alkoholeinfluss

    Eine Polizeistreife stellte bei dem Radfahrer Alkoholeinfluss fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort erfolgten Blutentnahmen zur weiteren Klärung. Der Radfahrer muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

