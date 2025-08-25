Logo all-in.de
Quad-Fahrer bei Unfall auf Kreisstraße in Illmensee verletzt

Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Mit Auto kollidiert: Quad-Fahrer bei Unfall in Illmensee verletzt

Ein 64-jähriger Quad-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag bei Illmensee verletzt. Ein Renault-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit ihm.
    In Illmensee ist ein Quad-Fahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 64-Jährige war mit einem Autofahrer kollidiert. quad bike in the store. Front view Foto: IMAGO / Depositphotos (Symbolbild)

    Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kreisstraße bei Illmensee-Lichtenegg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Quad-Fahrer verletzt. Ein 66-jähriger Renault-Fahrer geriet laut Polizeiangaben in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und erfasste den 64-jährigen Quad-Fahrer.

    Rettungshubschrauber bringt Quad-Fahrer ins Krankenhaus

    Der Quad-Fahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Der 64-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei weiter berichtet, erlitt er bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

