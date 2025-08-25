Mit Auto kollidiert: Quad-Fahrer bei Unfall in Illmensee verletzt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kreisstraße bei Illmensee-Lichtenegg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Quad-Fahrer verletzt. Ein 66-jähriger Renault-Fahrer geriet laut Polizeiangaben in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und erfasste den 64-jährigen Quad-Fahrer.

Rettungshubschrauber bringt Quad-Fahrer ins Krankenhaus

Der Quad-Fahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Der 64-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei weiter berichtet, erlitt er bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.