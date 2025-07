Fahrlehrer soll sich an seinen Schülerinnen vergangen haben

Weil er sich an mehreren Fahrschülerinnen vergangen haben soll, steht ein Fahrlehrer von heute (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hechingen. Der 41-jährige Mann soll laut Anklage während der Fahrstunden im Raum Sigmaringen übergriffig geworden sein. Angeklagt ist er unter anderem wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung.

Laut Staatsanwaltschaft geht es um neun Taten zwischen Sommer 2023 und November 2024. «Ihm liegt hierbei zur Last, eine der Fahrschülerinnen in sechs Fällen vergewaltigt zu haben», hatte die Anklagebehörde mitgeteilt. Eine weitere Fahrschülerin soll er in einem Fall sexuell belästigt und bei einer weiteren sexuell übergriffig gewesen sein.

Mann sitzt in U-Haft

Der Fahrlehrer hat sich laut Staatsanwaltschaft teilweise zu den Vorwürfen eingelassen. Er soll angegeben haben, mit einer Fahrschülerin eine Affäre gehabt zu haben. Zu den anderen Tatvorwürfen schwieg er demnach. Der Mann sitzt seit Mitte März in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt worden. Ein Urteil könnte am 21. August fallen.