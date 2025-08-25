Mit Motorrad durch Reutlingen gerast: 19-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 19-Jähriger ist in Reutlingen mit einem Motorrad vor einer Polizeikontrolle davongerast. Er war am Sonntagabend einer Streife aufgefallen, weil sein Kennzeichen so hochgebogen war, dass es nicht mehr ablesbar war, wie die Polizei mitteilte.

Motorradfahrer kollidiert beinahe mit Familie

Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er. Bei seiner Flucht ignorierte er den Angaben zufolge zahlreiche Ampeln und gefährdete eine Familie mit zwei Kindern. Die Fußgänger mussten schnell zur Seite treten, damit es nicht zum Zusammenstoß kam.

Polizei muss Verfolgungsjagd abbrechen - Motorrad womöglich frisiert

Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des 19-Jährigen, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Im Rahmen einer Fahndung konnte er dann laut Polizei später gestellt und kontrolliert werden. Das Motorrad war mutmaßlich technisch verändert worden, was auch der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte.

19-Jähriger ist Führerschein und Motorrad los

Die Polizei stellte die Maschine den Angaben zufolge sicher und nahm dem 19-Jährigen den Führerschein ab. Die Ermittlungen dauern zunächst an und die Polizei sucht nach Zeugen.