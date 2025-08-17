Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Polizeieinsatz: Streit eskaliert - mindestens ein Schwerverletzter

Polizeieinsatz

Streit eskaliert - mindestens ein Schwerverletzter

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern endet im Kreis Offenbach blutig. Es soll ein Messer im Spiel gewesen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Viele Fragen sind noch offen zu der Auseinandersetzung in Rödermark. (Symbolbild)
    Viele Fragen sind noch offen zu der Auseinandersetzung in Rödermark. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Rödermark im Kreis Offenbach ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Es soll auch ein Messer eingesetzt worden sein, teilten die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft in Darmstadt gemeinsam mit. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden, es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

    Wie viele Personen insgesamt an dem Streit in der Nacht auf Sonntag beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt. Auch zu einem möglichen Motiv, zu Hintergründen oder dem genauen Ort der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden