Streit eskaliert - mindestens ein Schwerverletzter

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Rödermark im Kreis Offenbach ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Es soll auch ein Messer eingesetzt worden sein, teilten die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft in Darmstadt gemeinsam mit. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden, es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie viele Personen insgesamt an dem Streit in der Nacht auf Sonntag beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt. Auch zu einem möglichen Motiv, zu Hintergründen oder dem genauen Ort der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.