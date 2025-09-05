Logo all-in.de
Attacke an Berufskolleg

Messerangriff auf Lehrerin in Essen: Polizei fasst Verdächtigen

Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden. Die Lehrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Von dpa
    Eine Lehrerin wurde an der Schule verletzt.
    Eine Lehrerin wurde an der Schule verletzt. Foto: Justin Brosch/dpa

    Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden. Er sei festgenommen worden, bestätigte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Er soll die Frau am Morgen angegriffen haben und dann geflüchtet sein.

    Schüler attackier Lehrerin in Essen

    Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 9.30 Uhr alarmiert. Nach der Attacke konnte der Verdächtige zunächst flüchten. Die Lehrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Ob Lebensgefahr besteht, ist nicht klar. Weitere Menschen wurden nicht angegriffen. Dpa-Informationen zufolge soll der Schüler die Lehrerin gezielt angegriffen haben.

    0 Kommentare

