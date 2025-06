Randale auf Polizeiwache in Überlingen: Mann gerät bei Beschwerde bei in Rage

Ein 38-Jähriger ist in Überlingen am Bodensee für eine Beschwerde zur Polizei gegangen und in einer Arrestzelle gelandet. Der Mann wollte sich über einen vorangegangenen Einsatz in seiner Wohnung beschweren, wie die Polizei mitteilte. Auf der Dienststelle sei er dann aber in Rage geraten und habe zwei Beamten leicht verletzt.

Vier Stunden zuvor waren die Polizisten zur Wohnung des 38-Jährigen ausgerückt, weil der dort randaliert und Flaschen auf die Straße geworfen haben soll. Vor Ort konnte die Situation beruhigt werden, die Beamten drohten dem Mann aber damit, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Schon einen Tag zuvor sei er kurzzeitig in Gewahrsam gewesen, über diesen Einsatz wollte sich der 38-Jährige auf der Dienststelle beschweren.

Zwei Beamte leicht verletzt

Dort habe er dann gegen die Einrichtung und gegen ein Fenster geschlagen, zudem habe er die Beamten bedroht und beleidigt. Als ihm Handschellen und Fußfesseln angelegt wurden, habe er einen Beamten leicht verletzt. Auch als er in einem Klinikum ärztlich untersucht wurde, habe er sich gewehrt und die Beamten beleidigt. Als die Polizisten ihn abermals in die Arrestzelle brachten, verletzte er einen weiteren Polizeibeamten leicht, auch der 38-jährige Randalierer selbst wurde leicht verletzt.

Der Polizei zufolge ist nicht klar, ob der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand - eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik sei aber nicht notwendig gewesen.