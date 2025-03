Beamtin verletzt: Seniorin fährt Polizistin bei Kontrolle in Ravensburg an

Eine 91-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch eine Polizistin in Ravensburg angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sollte die Polizistin während einer Kontrolle in der Olgastraße Autos anhalten und trug dabei ihre Uniform und eine Warnweste.

Ravensburg: Autofahrerin schätzt Situation falsch ein und fährt Polizistin an

Als die Polizistin gerade einen Kleintransporter einweisen wollte, fuhr die 91-Jährige, die hinter dem Transporter an der Ampel stand, plötzlich los und streifte dabei die Beamtin. Diese fiel dabei auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich am Bein. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.