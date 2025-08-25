Logo all-in.de
Größerer Einsatz wegen angeblich radioaktiven Stoffs

200 Kräfte im Einsatz

Alarm wegen angeblich radioaktiven Stoffs: Großeinsatz in Taunusstein

Aufregung in Taunusstein am Sonntag. Ein Mann alarmiert die Einsatzkräfte wegen eines angeblich radioaktiven Stoffs. Häuser und Wohnungen müssen evakuiert werden.
Von Redaktion all-in.de/dpa
    • |
    • |
    • |
    Weil ein Mann über einen Gefahrstoff in seiner Wohnung gesprochen hatte, gab es einen größeren Polizeieinsatz in Taunusstein. (Symbolbild).
    Weil ein Mann über einen Gefahrstoff in seiner Wohnung gesprochen hatte, gab es einen größeren Polizeieinsatz in Taunusstein. (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) für Aufregung gesorgt. Ein Mann hatte gemeldet, dass sich in einem Wohnhaus eine Tasche mit einer nicht näher definierbaren, aber potenziell radioaktiven Substanz befinde, wie der Landkreis mitteilte.

    Großeinsatz am Sonntag: Bürger müssen Häuser verlassen

    Dieser Verdacht wurde am Sonntagnachmittag mit aufwendigen Messungen abgeklärt. Fünf Stunden lang waren bis zu 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, darunter Spezialkräfte des Hessischen Landeskriminalamts.

    Straßen wurden im betroffenen Stadtteil Neuhof gesperrt und Wohnhäuser vorsorglich geräumt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden an einer Sammelstelle im Ort betreut.

    Fünfstündiger Einsatz wegen falschem Alarm

    Ein Gefahrstoff wurde nicht festgestellt. Der 41-jährige Mann, der über den Gefahrstoff gesprochen hatte, habe sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er sei in eine Fachklinik gebracht worden, teilt die Polizei mit.

