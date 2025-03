Ziege im eigenen Garten geköpft: Polizei Tirol ermittelt gegen Mann

Ein 31-jähriger Österreicher steht im Verdacht, am Samstag, 15. März, gegen 15.45 Uhr in seinem Garten in Ebbs einem seiner Ziegenböcke den Kopf abgetrennt zu haben. Anschließend soll der Mann laut Polizeiangaben mit seinem Auto und drei weiteren Ziegen abgehauen sein.

Tierquälerei in Tirol: Polizei ermittelt wegen weiterer Delikte

Ein Angehöriger hatte nach dem Vorfall die Polizei alarmiert. In der Wohnung des 31-Jährigen konnten die Beamten schließlich ca. 1,8 kg Cannabis und - trotz bestehendem Waffenverbot - mehrere Waffen sicherstellen. Nach einer Fahndung fanden Polizisten den Österreicher am Sonntag, 16. März, gegen Mittag in Kärnten und nahmen ihn fest. Am Nachmittag wurde er dann an Beamte der Polizei Niederndorf übergeben.

Verdächtiger flüchtet aus Krankenhaus in Kufstein

Wegen seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann einem Arzt im Krankenhaus Kufstein vorgeführt. Während der ärztlichen Untersuchung in einem Behandlungsraum flüchtete der 31-Jährige durch ein nicht versperrtes ebenerdiges Fenster in unbekannte Richtung.

Nach zweimaliger Flucht: Verdächtiger sitzt im Gefängnis

Am heutigen Montag, 17. März, konnten Beamte nach einer weiteren Fahndung gegen 10:30 Uhr den Flüchtigen im Stadtgebiet von Kufstein erneut festnehmen. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.