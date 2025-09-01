Mitten auf die Straße gelegt: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Wangen

Am Samstagabend hat die Polizei in Wangen einen deutlich betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der Mann war unter anderem wegen seines Verhaltens aufgefallen. Unter anderem soll er sich mitten auf eine Straße gelegt haben.

Mit zwei Promille erwischt: Mann ist Fahrrad los

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Samstag gegen 22 Uhr im Stadtbereich kontrolliert. Der 57-Jährige soll einen sehr betrunkenen Eindruck gemacht haben. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Polizei zufolge hatte der Radfahrer einen Alkoholpegel von über zwei Promille.

Die Beamten nahmen den Mann zur Blutentnahme in eine Klinik mit. Sein Fahrrad stellten sie sicher. Zuvor hatte sich der 57-Jährige mitten auf die Lindauer Straße gelegt, was zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen konnte.

Auf Radler kommen nicht nur Anzeigen zu

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Neben den Anzeigen drohen dem Mann auch Kosten für den Transport. Die Polizei bittet Personen, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.