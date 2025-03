Messerattacke auf Ehemann! Frau in U-Haft - Polizei geht von versuchtem Tötungsdelikt aus

Einer 43-jährigen Frau aus Vogt im Landkreis Ravensburg wird vorgeworfen, bei einem Ehestreit am Sonntagnachmittag ihren gleichaltrigen Ehemann mit einem angegriffen und leicht verletzt zu haben.

Ehestreit in Vogt: Frau verletzt Ehemann mit Messer

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg soll die Verdächtige ihren Mann mit einem Küchenmesser attackiert und dabei leicht am Hals verletzt haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die 43-jährige Chinesin ihren Ehemann tödlich verletzen wollte.

Verdächtige nach Angriff in U-Haft

Die 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten Haftbefehl in Vollzug. Seither befindet sich die Frau in Untersuchungshaft.