Rollerfahrer mit überklebtem Kennzeichen entzieht sich Kontrolle: Polizei sucht Zeugen

Polizeibeamte in Pfullendorf entdeckten am Samstagabend, 27. September, gegen 22.30 Uhr einen schwarzen Motorroller, dessen Fahrer auffällig unterwegs war. Der Mann trug einen schwarzen Helm und eine schwarze Daunenjacke. Als die Polizei den Rollerfahrer kontrollieren wollte, beschleunigte er und entzog sich geschickt der Situation.

Polizeieinsatz in Pfullendorf

Der Rollerfahrer nutzte Wege, die für den Streifenwagen unzugänglich waren, um zu entkommen. Die Beamten bemerkten, dass Teile des Kennzeichens mit Klebeband abgeklebt waren. Daher war das Schild unleserlich.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf den schwarzen Roller und seinen Nutzer werden dringend benötigt. Zeugen können sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/2016-0 melden. Jede Information könnte entscheidend sein, um den Flüchtigen zu identifizieren.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.