Unbekannter klaut Bienenstöcke in Neu-Ulm: Polizei bittet um Hinweise

Aus unterschiedlichen Bereichen in Neu-Ulm verschwanden in den letzten Wochen mehrere Bienenstöcke. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Unbekannter jeweils einen Bienenstock von einer Wiese bei der Neuhauser Straße in Finningen und aus einem Kleingarten im Steinhäulesweg im Ortsteil Offenhausen gestohlen.

Tatorte in Neu-Ulm

Der finanzielle Schaden durch die entwendeten Bienenkästen beläuft sich auf 450 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nähe der oben genannten Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.

