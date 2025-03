Er wollte ihr nur helfen: Seniorin geht mit Bratpfanne auf Polizisten los

Mit einer Bratpfanne hat eine Seniorin in Heidelberg auf einen Polizisten eingeschlagen. Polizeiangaben zufolge befand sich die Frau wohl in einer psychischen Ausnahmesituation. Demnach stand sie am Dienstag von der Wohnung ausgesperrt auf ihrem etwa zwei Meter hoch gelegenen Balkon und schrie. Ein Polizist kletterte hinauf, um ihr zu helfen. Darauf schlug sie ihn den Angaben nach mit der Pfanne und versuchte, ihn vom Balkon zu stoßen, konnte aber überwältigt werden. Der Polizist wurde durch die Angriffe leicht verletzt.

Von Unbekanntem angeblich ausgesperrt: Frau ruft selbst die Polizei

Die Frau hatte zuvor selbst die Polizei gerufen und behauptet, sie sei von einer unbekannten Person auf den Balkon ausgesperrt worden. Hinweise auf einen anderen Täter gab es laut einem Polizeisprecher nicht, die Balkontür war aber geschlossen.

Nach Attacke auf Polizisten: Seniorin in psychiatrischer Behandlung

Wie die Tür geschlossen wurde und ob dies durch die Frau selbst geschah, sei Gegenstand der Ermittlungen. Den Wohnungsschlüssel hatte die Frau bei sich. Die Polizisten nahmen sie vorläufig fest, anschließend kam sie in eine psychiatrische Klinik.