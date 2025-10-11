Friedrichshafen: Drei Männer teilen sich einen E-Scooter - Fahrer ist betrunken

Nach Angaben der Polizei hielten Beamte am Samstag kurz nach Mitternacht in der Solarstadt in Friedrichshafen (Bodenseekreis) drei Männer auf einem E-Scooter an. Der Vorderste lenkte das Elektrokleinstfahrzeug und stand unter Alkoholeinfluss. Die Streife beendete die Fahrt und brachte den Fahrer für einen Atemalkoholtest auf das Polizeirevier.

Die Männer setzten ihren Weg zu Fuß fort

Das Fahrzeug stammte aus einem E-Scooter-Sharing und war per Smartphone angemietet. Nach den Verkehrsregeln ist die Nutzung auf eine Person begrenzt. Die Einsatzkräfte stellten den Verstoß fest und stoppten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Männer setzten ihren Weg zu Fuß fort.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.