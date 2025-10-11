Logo all-in.de
Polizei hält drei Männer in Friedrichshafen an, die sich einen E-Scooter teilen

Friedrichshafen

Friedrichshafen: Drei Männer teilen sich einen E-Scooter - Fahrer ist betrunken

Polizei hält in der Solarstadt drei Männer auf einem E-Scooter an. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren läuft.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Drei E-Scooter wären für die drei Männer angemessen gewesen. Stattdessen teilten sie sich ein Fahrzeug.
    Drei E-Scooter wären für die drei Männer angemessen gewesen. Stattdessen teilten sie sich ein Fahrzeug. Foto: dpa

    Nach Angaben der Polizei hielten Beamte am Samstag kurz nach Mitternacht in der Solarstadt in Friedrichshafen (Bodenseekreis) drei Männer auf einem E-Scooter an. Der Vorderste lenkte das Elektrokleinstfahrzeug und stand unter Alkoholeinfluss. Die Streife beendete die Fahrt und brachte den Fahrer für einen Atemalkoholtest auf das Polizeirevier.

    Die Männer setzten ihren Weg zu Fuß fort

    Das Fahrzeug stammte aus einem E-Scooter-Sharing und war per Smartphone angemietet. Nach den Verkehrsregeln ist die Nutzung auf eine Person begrenzt. Die Einsatzkräfte stellten den Verstoß fest und stoppten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Männer setzten ihren Weg zu Fuß fort.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

