Altötting: Passanten finden Verletzten in Lebensgefahr - Verdächtiger festgenommen

Passanten finden Verletzten

Mann schwebt nach Messerattacke in Altötting in Lebensgefahr - Verdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Sonntag entdecken Passanten in Altötting einen Mann mit Stichverletzungen auf der Straße. Wenig später läuft eine großangelegte Suche nach dem mutmaßlichen Angreifer.
Von dpa
    Die Polizei fahndete mit Streifen und einem Hubschrauber nach einem Mann, der in Altötting einen anderen mit einem Messer angegriffen haben soll. Das Opfer erlitt bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen.
    Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Passanten haben in Oberbayern einen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzten Mann auf der Straße gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht auf Sonntag wegen des Funds in Altötting alarmiert. Rettungskräfte hätten den Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Inzwischen sei er in stabilem Zustand.

    Österreichische Polizei schnappt Verdächtigen in der Region Braunau

    Die Polizei suchte demnach mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Angreifer. Schnell sei der Verdacht auf einen jungen Mann aus Altötting gefallen. Die österreichische Polizei habe den Verdächtigen am späten Sonntagabend in der Region Braunau nahe der deutschen Grenze verhaftet. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

    Auslieferung nach Deutschland läuft

    Der Verdächtige soll jetzt «zeitnah» nach Deutschland ausgeliefert werden, teilte die Polizei mit. Die dafür nötigen Abstimmungen innerhalb der Justiz und der Behörden laufen demnach bereits. Ermittelt werde weiter wegen des Verdachts eines Tötungsversuchs.

