Erste Obduktionsergebnisse veröffentlicht: Kofferleiche war eine Frau

Nach dem rätselhaften Fund einer Leiche in einem Koffer ist die Polizei in Reutlingen bei ihren Ermittlungen einen kleinen Schritt weiter. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich bei dem stark verwesten und zum Teil bereits skelettierten Leichnam um eine Frau handele, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Keine Antwort konnten die Rechtsmediziner dagegen auf die Frage nach der Todesursache geben.

Nach einem Hinweis hatten Bauhof-Mitarbeiter den Koffer mit dem grausigen Inhalt am Donnerstag am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) gefunden. Die 44-köpfige Sonderkommission «Trolley» ermittle auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Es seien bereits erste Hinweise eingegangen.