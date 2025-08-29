Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Obduktion mit erstem Ergebnis: Kofferleiche war eine Frau

Polizei ermittelt

Erste Obduktionsergebnisse veröffentlicht: Kofferleiche war eine Frau

Ein Koffer am Bachlauf, ein schrecklicher Geruch – Bauhof-Mitarbeiter entdecken eine Leiche. Wer ist es und was ist passiert? Eine erste Frage kann die Sonderkommission jetzt beantworten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Leiche war in einem Koffer versteckt.
    Die Leiche war in einem Koffer versteckt. Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Nach dem rätselhaften Fund einer Leiche in einem Koffer ist die Polizei in Reutlingen bei ihren Ermittlungen einen kleinen Schritt weiter. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich bei dem stark verwesten und zum Teil bereits skelettierten Leichnam um eine Frau handele, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Keine Antwort konnten die Rechtsmediziner dagegen auf die Frage nach der Todesursache geben.

    Nach einem Hinweis hatten Bauhof-Mitarbeiter den Koffer mit dem grausigen Inhalt am Donnerstag am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) gefunden. Die 44-köpfige Sonderkommission «Trolley» ermittle auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Es seien bereits erste Hinweise eingegangen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden