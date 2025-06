Vier Männer belästigten und betatschen Mädchen in Schwimmbad - Zeugen gesucht

Mehrere Männer sollen Mädchen und junge Frauen in einem hessischen Schwimmbad sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nach den Vorfällen, die sich bereits am 22. Juni im Freibad von Gelnhausen im Rhein-Main-Gebiet zugetragen haben sollen, weiter nach Zeugen, wie ein Sprecher sagte.

Die Betroffenen hätten sich am Nachmittag an das Schwimmbad-Personal gewandt und berichtet, dass sie im Becken im Bereich eines Strudels aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus am ganzen Körper angefasst worden seien.

Vier Tatverdächtige bekannt

Hinzugerufene Polizeibeamte ermittelten vor Ort vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 28 Jahren, wie die Polizei mitteilt. Sie seien vorläufig festgenommen worden, um Ihre Identitäten zu klären, anschließend seien sie entlassen worden. Ein weiterer Mann soll das Bad direkt nach dem Vorfall verlassen haben. Die Ermittlungen dauerten an, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Offenbach.

Zuvor hatten mehrere Medien über das Geschehen berichtet. Die «Gelnhäuser Neue Zeitung» schreibt, es hätten sich weitere Betroffene gemeldet, so dass deren Zahl auf neun angestiegen sei. Das jüngste mutmaßliche Opfer sei erst elf Jahre und das älteste 17 Jahre alt gewesen.