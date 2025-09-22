Großbrand in Passau: Bewohner stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Passau ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Das Feuer sei vermutlich in der Wohnung des Mannes im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen von dort am frühen Morgen auf weitere Gebäudeteile über. Zuvor hatte die »Passauer Neue Presse« berichtet.

Zwei weitere Bewohner wurden demnach durch Rauchvergiftungen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, ein Polizeisprecher sprach von einer zweistelligen Zahl Betroffener.

Großeinsatz nach Brand in Passau: Bewohner gestorben

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war im Einsatz. Nach mehreren Stunden war der Brand am Morgen gelöscht. Der entstandene Schaden bewege sich mindestens im sechsstelligen Bereich. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

