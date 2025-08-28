Von E-Scooter erfasst: Fußgänger in Friedrichshafen bei Unfall verletzt

Am Donnerstag ist ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Der unbekannte Mann suchte anschließend das Weite. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unfall am frühen Morgen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen auf einem Gehweg in der Eugenstraße. Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr gegen 7.50 Uhr von der Charlottenstraße in Richtung Olgastraße. Dabei erfasste er einen Fußgänger, der vom Franziskusplatz auf den Gehweg trat.

E-Scooter-Fahrer soll Englisch gesprochen haben

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und musste laut Polizei zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der E-Scooter-Fahrer soll sich auf Englisch zwar nach dem Wohlbefinden des gestürzten Fußgängers erkundigt haben, anschließend sei er der Polizei zufolge aber weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun den unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Beschreibung des gesuchten E-Scooter-Fahrers

In der Polizeimeldung wird der E-Scooter-Fahrer als etwa 26 bis 31 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er habe kurze, dunkle, gelockte Haare und einen 3-Tage-Bart gehabt. Der Mann war zudem dunkel gekleidet, trug eine dicke Jacke und eine Brille mit dunkler Fassung. Er war mit einem schwarzen E-Scooter mit dickeren Reifen unterwegs.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0751/803-5333 an die Verkehrspolizei weitergegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.