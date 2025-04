Paragleiter stürzt in Musau ab: Rettungskräfte müssen ihn aus Baum retten

Am Dienstag mussten Rettungskräfte einem abgestürzten Paragleiter helfen. Der Mann war in Musau ins Trudeln geraten und in ein Waldstück abgestürzt. Mehrere Zeugen beobachteten den Absturz.

Paragleiter stürzt in Musau ab: Zeugen alarmieren Notruf

Am Dienstag um 16:11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Unfallstelle eines abgestürzten Paragleiters in Musau gerufen. Zeugen hatten einen Notruf abgesetzt, weil im Gelände oberhalb der L69 ein Paragleiter mit seinem Gleitschirm ins Trudeln geraten war. Der Schirm klappte schließlich ein und der Pilot stürzte in ein steiles Waldstück ab.

Deutscher Paragleiter wird von Notschirm gerettet

Der Pilot, ein 43-jähriger Deutscher, hatte laut Angaben der Tiroler Polizei noch rechtzeitig den Notschirm geöffnet und blieb mit diesem in einem Baum in knapp fünf Meter Höhe hängen. Um den Mann bergen zu können, mussten die Rettungskräfte die Leinen des Schirmes kappen. Überraschenderweise gab der Mann gegenüber den Einsatzkräften an, unverletzt zu sein.