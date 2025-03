Panzer der Schweizer Armee in Fluss Aare gestürzt

Am Dienstagnachmittag ist ein Panzer der Schweizer Armee bei Uttigen im Kanton Bern verunglückt. Laut einer Mitteilung des Schweizer Bundesrates/Gruppe Verteidigung wurden dabei drei Soldaten verletzt.

Panzerunfall bei der Schweizer Armee: M113 in Aare gestürzt

Der Unfall hatte sich am Nachmittag ereignet. Nach Angaben der Armee war der Panzer vom Typ M113 aus noch unbekannten Gründen von einer Straße abgekommen und in den Fluss Aare gestürzt. Rettungskräfte konnten die drei Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei Soldaten seien ansprechbar gewesen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Schweiz: Panzer während Ausbildung verunglückt

Der verunglückte Panzer war eines von acht Fahrzeugen vom Typ M113, die zur Panzerschule 21 gehören. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Rekruten der Panzerfahrschule 21 würden sich derzeit in ihrer 10. Ausbildungswoche befinden, berichtet die Gruppe Verteidigung des Schweizer Bundesrates weiter. Militärermittler haben eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet.

Schon 2023 Unfall mit M113 Panzer in der Schweiz

Bei der Schweizer Armee ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen mit Panzern gekommen. 2023 ereignete sich im Kanton Wallis ein ähnlicher Unfall - ebenfalls mit einem M113. Damals war ein Panzer von der Straße abgekommen und in einen Bach gestürzt. Der Panzer blieb auf dem Dach liegen.

Panzer M113 wird weltweit genutzt

Der Panzer M113 ist ein leicht gepanzerter Mannschaftstransporter, der bereits seit den frühen 1960er-Jahren im Einsatz ist und wird mittlerweile in vielen Armeen der Welt verwendet. Unter anderem wurde das Fahrzeug von US-Streitkräften während des Vietnamkriegs eingesetzt. Bis 1985 beschaffte unter anderem die Bundeswehr rund 4000 Einheiten des M113. Die Schweizer Armee verfügt über mehrere M113-Panzer, die in unterschiedlichen Varianten genutzt werden.