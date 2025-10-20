Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Paar in Meckenbeuren mit Axt bedroht und mit Schlagring geschlagen

Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Meckenbeuren: Mann mit Schlagring geschlagen, Frau mit Messer bedroht

Nach einem Streit bedrohte ein 27-Jähriger ein Paar mit einer Axt. Der Mann wurde mit einem Schlagring verletzt, die Polizei ermittelt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Meckenbeuren (Baden-Württemberg) soll ein Mann ein Paar mit einer Axt bedroht haben. Zudem schlug er mit einem Schlagring zu.
    In Meckenbeuren (Baden-Württemberg) soll ein Mann ein Paar mit einer Axt bedroht haben. Zudem schlug er mit einem Schlagring zu. Foto: picture alliance/dpa | Malte Christians (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagmorgen in Brochenzell zu einem Einsatz. Ein 27-Jähriger soll nach einem Streit einen 50-Jährigen und dessen Begleiterin mit einer Axt bedroht haben. Die Frau saß im Auto.

    Mann soll in Meckenbeuren auch mit Schlagring zugeschlagen haben

    Den weiteren Angaben zufolge warf der Tatverdächtige einen Stein auf das Auto der beiden. Anschließend schlug er dem 50-Jährigen mit einem Schlagring gegen den Kopf. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Die Begleiterin alarmierte aus dem Wagen die Polizei. Der 27-Jährige gestikulierte den Angaben nach mit einem Messer und flüchtete. Die Polizisten leiteten intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Die Beamten trafen den 27-Jährigen nicht mehr an. Gegen ihn laufen Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden