Meckenbeuren: Mann mit Schlagring geschlagen, Frau mit Messer bedroht

Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagmorgen in Brochenzell zu einem Einsatz. Ein 27-Jähriger soll nach einem Streit einen 50-Jährigen und dessen Begleiterin mit einer Axt bedroht haben. Die Frau saß im Auto.

Mann soll in Meckenbeuren auch mit Schlagring zugeschlagen haben

Den weiteren Angaben zufolge warf der Tatverdächtige einen Stein auf das Auto der beiden. Anschließend schlug er dem 50-Jährigen mit einem Schlagring gegen den Kopf. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Die Begleiterin alarmierte aus dem Wagen die Polizei. Der 27-Jährige gestikulierte den Angaben nach mit einem Messer und flüchtete. Die Polizisten leiteten intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Die Beamten trafen den 27-Jährigen nicht mehr an. Gegen ihn laufen Ermittlungen.

