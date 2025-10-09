„Aktenzeichen XY... Ungelöst“ sorgt für zahlreiche Hinweise zu Räubern

Mehrere Anrufer haben nach einer öffentlichen Fahndung Hinweise zu zwei gesuchten Räubern aus dem Hochtaunuskreis gegeben. Die Hinweise, die in niedriger zweistelliger Zahl eingegangen seien, müssten nun ausgewertet werden, teilte ein Sprecher der Polizei Westhessen mit. In der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» hatte die Polizei am Mittwochabend gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten, einen zwei Jahre alten Fall aufzuklären.

Zwei unbekannte Täter sollen im September 2023 einen schweren Raub begangen haben. Dabei brachen sie in ein Wohnhaus ein, bedrohten zwei Menschen und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 57.500 Euro. Seitdem sind sie flüchtig.