Horror-Unfall bei Ochsenhausen: Crash an Gefahrenstelle fordert zwei Schwerverletzte

Auf der Bundesstraße 312 bei Ochsenhausen hat sich heute am Dienstagmorgen (16.9.2025) ein schwerer Unfall ereignet. Kurz vor 9 Uhr krachten mehrere Autos zusammen, nachdem ein Auffahrunfall an einem Pannenfahrzeug eine Kettenreaktion ausgelöst hatte.

Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken. Die B312 war drei Stunden lang vollständig gesperrt.

Der Unfall passierte etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Ochsenhausen im Landkreis Biberach - rund 23 Kilometer von Memmingen entfernt.

Ochsenhausen: Unfall heute auf der B312 - so kam es dazu

Eine 69-jährige Ford-Fahrerin erkannte rechtzeitig die außerorts gelegene Gefahrenstelle und bremste ab, um langsam an dem Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Das übersah offenbar ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer, der ebenfalls von Biberach-Ringschnait in Richtung Ochsenhausen unterwegs war.

Der Hyundai prallte gegen das Heck des abbremsenden Ford. Nach dem Auffahrunfall geriet der Hyundai auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem VW-Cabrio einer 68-Jährigen, die langsam entgegenkam.

Die Cabrio-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Ochsenhausen aus dem Wrack befreit werden. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der 63-jährige Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde nach der Befreiung aus seinem Fahrzeug mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Ford-Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Großeinsatz und Sperrung auf der B312 bei Ochsenhausen nach dem Unfall

Die Feuerwehr Ochsenhausen rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und sperrte die B312 vollständig. Eine örtliche Umleitung wurde über Hattenburg eingerichtet. Die Wehrleute kümmerten sich auch um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Hyundai und VW Cabrio erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

Die B312 blieb bis etwa 12 Uhr für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Bundesstraße verbindet Biberach mit Memmingen und gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Oberschwaben.