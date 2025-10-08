Logo all-in.de
Feuer in Obstgroßmarkt in Eriskirch: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In einem Obstgroßmarkt in Eriskirch kam es zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte das Trocknungsgerät schnell, der Schaden bleibt gering.
    Im Obstgroßmarkt in Eriskirch am Bodensee ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.
    Im Obstgroßmarkt in Eriskirch am Bodensee ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

    Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Obstgroßmarkt ausgerückt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.45 Uhr an einer Trocknungsanlage infolge eines technischen Defekts zu einer Durchzündung mit Rauchentwicklung.

    Die Feuerwehr löschte das Trocknungsgerät zügig. Der Sachschaden liegt nach Schätzung bei mehreren hundert Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

