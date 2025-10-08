Feuer in Obstgroßmarkt in Eriskirch: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Obstgroßmarkt ausgerückt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.45 Uhr an einer Trocknungsanlage infolge eines technischen Defekts zu einer Durchzündung mit Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr löschte das Trocknungsgerät zügig. Der Sachschaden liegt nach Schätzung bei mehreren hundert Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.