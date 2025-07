Radfahrer stirbt nach Sturz im Emmertinger Forst

Am Freitagabend, 18. Juli 2025, stürzte ein männlicher Radfahrer im Emmertinger Forst bei Emmerting. Die Polizei geht von einem alleinbeteiligten Unfall aus. Laut der zuständigen Polizeiinspektion Altötting ereignete sich der Vorfall gegen 19.35 Uhr nahe dem Sportplatz an der Alten Poststraße. Obwohl medizinische Hilfe rasch eintraf, verstarb der Mann noch vor Ort.

Ermittlungen nach tödlichem Fahrradsturz

Die Polizeiinspektion Altötting führt die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein weiter. Im Rahmen der Recherchen konnte die Identität des zunächst unbekannten Radfahrers inzwischen geklärt werden. Der genaue Ablauf des Unfalls bleibt Gegenstand der Untersuchungen.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

Originaltext:

Tödlicher Fahrradsturz bei Emmerting - Identität des Radfahrers zwischenzeitlich geklärt

EMMERTING, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagabend, 18. Juli 2025, kam es nach derzeitigen Ermittlungsstand zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand stürzte hierbei im Bereich Emmerting ein männlicher Radfahrer alleinbeteiligt und verstarb an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm die Ermittlungen. Die Identität des zunächst unbekannten Radfahrers konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Am Freitag (18. Juli 2025), gegen 19.35 Uhr, ereignete sich im Emmertinger Forst, nahe dem Sportplatz in Emmerting, Alte Poststraße, ein Verkehrsunfall. Ein ca. 65-jähriger Radfahrer, dessen Identität bislang nicht geklärt ist, stürzte den ersten Ermittlungen nach alleinbeteiligt auf dem Forstweg. Trotz schneller medizinsicher Hilfe, verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache. *** Zeugenaufruf und Personenbeschreibung gelöscht *** NACHTRAG vom 21.07.2025: Im Zuge der Ermittlungen zum am 18.07.2025 tödlich verunglückten Radfahrer konnte die Identität des zunächst unbekannten Mannes nun geklärt werden. Die Polizeiinspektion Altötting bedankt sich bei der der Mithilfe der Bevölkerung. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.