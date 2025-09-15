Logo all-in.de
Kühe ausgebüxt – Anwohner greifen beherzt ein

Oberbayern

Als sechs Kühe auf einer Straße umherlaufen, fackeln Bewohner der nahegelegenen Gemeinde nicht lang und fangen die Tiere ohne polizeiliche Hilfe selbst ein. Eine Frage bleibt jedoch offen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei hatte ein Verkehrsteilnehmer die entlaufenen Kühe bei der Polizei gemeldet. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe (Symbolbild)

    Bewohner einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn haben sechs entlaufene Kühe eingefangen - ohne auf die Polizei zu warten. Die Tiere waren Polizeiangaben zufolge am späten Sonntagabend auf einer Straße bei Reichertsheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sie bei der Polizei.

    Kühe laufen frei herum - Landwirte werden aktiv

    Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, war ihre Arbeit allerdings schon erledigt: Landwirte aus der Umgebung hatten die Kühe laut einem Polizeisprecher mittels Seilen und Holzlatten auf einem Feld eingezäunt und dafür gesorgt, dass sie den Verkehr nicht mehr gefährden konnten. Auch einen Transporter hatten die Helfer organisiert, mit dem die Tiere schließlich zu einem Bauernhof gebracht wurden.

    Wo kommen die Tiere her?

    Laut Polizei blieb zunächst ungeklärt, von wo die Tiere ausgebüxt waren und wem sie gehörten. Die Polizei bat den Eigentümer, sich zu melden.

