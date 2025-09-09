Ecstasy, Marihuana und Amphetamin im Gepäck: Polizei nimmt Zugpassagier fest

Die Polizei hat bei einer Zugkontrolle in Rosenheim einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Die Beamten fanden Polizeiangaben zufolge rund ein Kilogramm Amphetamin sowie nicht geringe Mengen an Marihuana, Ecstasy und Kokain im Gepäck des 30-Jährigen.

Verdacht auf Drogenschmuggel

Der Mann saß den Angaben nach am Freitag in einem Zug von München nach Salzburg, als Schleierfahnder ihn kontrollierten. Es bestehe der Verdacht, dass er die Drogen aus den Niederlanden in die Slowakei bringen wollte, um dort damit zu handeln. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen.