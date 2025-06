78-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Baggersee bei Altötting

Am Sonntagabend, 29. Juni 2025, trieb ein 78-jähriger Mann bewusstlos auf einem Baggersee bei Altötting, wie die Polizei mitteilte. Ein naher Angehöriger des Mannes entdeckte ihn reglos auf der Wasseroberfläche. Sofort brachten Badegäste den Bewusstlosen an Land und leisteten Erste Hilfe. Die Rettungskräfte konnten ihn zunächst erfolgreich reanimieren.

Nach Badeunfall in Altötting: Mann stirbt in Krankenhaus

Später brachte ein Krankenwagen den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erlag er in den frühen Morgenstunden des Montags, 30. Juni 2025, seinen Verletzungen. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm die ersten polizeilichen Maßnahmen am See.

Die Kriminalpolizei Traunstein setzt die Ermittlungen fort. Bisher gibt es keine Anzeichen für Fremdverschulden. Weitere Untersuchungen sind geplant. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.