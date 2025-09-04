Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Berlin-Wedding - Auto in Menschenmenge gefahren?

Unglück

Auto in Berlin-Wedding in Menschengruppe gefahren – Betreuerin schwer verletzt

In Berlin-Wedding gerät ein Auto auf den Bürgersteig, wo sich eine Gruppe von Kindern befindet. Sie scheinen einen Schutzengel gehabt zu haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Berlin-Wedding gibt es einen Unfall, bei dem offenbar Kinder verletzt worden sind.
    In Berlin-Wedding gibt es einen Unfall, bei dem offenbar Kinder verletzt worden sind. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

    Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei laut Feuerwehr deren Betreuerin schwer verletzt. Drei Kinder seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt hätten Rettungskräfte 19 Menschen nach dem Unfall auf der Seestraße, Ecke Nordufer untersucht. Die Bild-Zeitung hatte zuerst berichtet.

    Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das Auto von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Laut Tagesspiegel geht die Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unfall aus, die Verletzten seien in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 44 Kräften am Unfallort. (dpa, dosc)

    Unfall in Berlin: Das ist bisher bekannt

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden