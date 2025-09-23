Vier Verletzte bei Unfall auf A3 - Dutzende Gaffer

Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Autobahn 3 zwischen Unter- und Mittelfranken in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Insgesamt seien vier Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem hätten rund 65 Gaffer den Unfallort mit ihren Handys gefilmt. Sie alle erwartet eine Geldstrafe.
Lastwagen geriet ins Schlingern
Ein Autofahrer war laut Polizei zum Überholen des Lastwagens auf die linke Spur gefahren. Dabei habe er einen von hinten ankommenden Sportwagen übersehen, der ihm aufgefahren sei. Durch die Kollision sei eines der Fahrzeuge in den Lkw geprallt. Dadurch sei der Lastwagen ins Schlingern geraten und schlussendlich über zwei Spuren umgekippt. Der entstandene Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf einen höheren sechsstelligen Betrag geschätzt.
Fehlende Rettungsgasse blockierte die Helfer
Neben der Vollsperre bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) war den Angaben nach auch eine Spur in die Gegenrichtung (Frankfurt/Main) gesperrt. Dort lagen den Aussagen zufolge Fahrzeugteile.
Die Polizei wies Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden. Durch eine fehlende Gasse hätten die Rettungskräfte zunächst lange gebraucht, um an den Unfallort zu kommen.
