78-jähriger Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Esslingen ist der 78 Jahre alte Pilot gestorben. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Die Region um den Absturzort auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Weilheim an der Teck sei schwer zugänglich. Die Unglücksstelle sei in einem bewaldeten Gebiet und die Maschine völlig zerstört, sagte ein Polizeisprecher weiter.

Den Angaben nach war die kleine Maschine in Künzelsau (Hohenlohekreis) gestartet. Welches Ziel sie hatte, war unklar. Am späten Vormittag sei der Kontakt zum Flugzeug abgebrochen. Erste Notrufe von Zeugen, die den Absturz beobachtet hatten, seien gegen 10.45 Uhr eingegangen.

Neben dem 78-Jährigen keine weiteren Insassen

Rettungskräfte der Feuerwehr und der Bergwacht begannen dann, nach der verunglückten Maschine zu suchen - auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Das Wrack sei schließlich an einer schwer zugänglichen Stelle entdeckt worden. Für den 78-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Weitere Insassen haben sich bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht in dem Leichtflugzeug befunden.

Experten der Kriminalpolizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung suchen nun nach der Ursache für den Absturz. Nach Worten des Polizeisprechers dürfte das einige Wochen dauern.

