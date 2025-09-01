Logo all-in.de
Berchtesgadener Land

Frau muss nach Bergtour im Freien übernachten

Eine Hütten-Mitarbeiterin macht sich auf den Weg zu einer Bergtour. Als sie auch am späten Abend nicht zurückkehrt, wählen ihre Kollegen den Notruf.
Von dpa
    Bei der Suche nach der Frau waren unter anderem Kräfte der Bergwacht im Einsatz. (Symbolbild)
    Bei der Suche nach der Frau waren unter anderem Kräfte der Bergwacht im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Die Mitarbeiterin einer Berghütte hat ohne Schlafsack oder Zelt nahe Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) an einem Berg übernachtet. Die 62-Jährige hatte wegen Nebel und Dunkelheit nicht mehr von ihrer abendlichen Tour zurückgefunden, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte.

    Kollegen melden Frau als vermisst

    Kollegen meldeten die Frau am späten Freitagabend als vermisst. Wegen schlechten Wetters und schlechter Sicht sei die Suche per Hubschrauber in der Nacht abgebrochen worden.

    Einsatzkräfte suchen nach Vermisster

    Am frühen Samstagmorgen setzten unter anderem Kräfte von Bergwacht und Polizei, Hundestaffeln und ein Notarzt die Suche fort. Die Frau sei schließlich von selbst wohlbehalten, aber unterkühlt zur Hütte zurückgekehrt.

