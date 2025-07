Ekel-Fund in Niedersachsen: Spaziergängerin findet 40 weggeworfene Dönerspieße

Eine für diese Jahreszeit nicht gerade angenehme Entdeckung. An einem Feldweg bei Rottorf in Niedersachsen hat eine Frau 40 in Frischhaltefolie eingewickelte Dönerspieße entdeckt.

Döner-Spieße könnten Abfall aus Restaurant sein

Die Finderin informierte die Polizei über ihren Fund. Laut Angaben des NDR geht die Polizei davon aus, dass die Dönerspieße zwischen dem 20. und dem 27. Juni illegal entsorgt wurden. Es wird vermutet, dass es sich um Restaurant-Abfälle oder um sogenanntes „Gammelfleisch“ handeln könnte.

Dönerspieß-Rätsel in Niedersachsen: Polizei sucht Zeugen

Weil der Graben, in dem die Spieße gefunden wurden, sich an einer viel befahrenen Straße liegt, sucht die Polizei in Niedersachsen Zeugen, die Hinweise weitergeben können.