Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Irrer Kartoffel-Klau in Neustadt bei Coburg: Diebe stehlen halbe Tonne Kartoffeln vom Acker

Kartoffel-Diebe

Halbe Tonne Kartoffeln vom Acker gestohlen

Knollen-Klau: Mitten in der Nacht verschwinden kiloweise Kartoffeln vom Feld. Pflückten die Diebe mit der Hand?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kartoffel-Diebe: Wer kann der Polizei Hinweise geben? (Symbolbild)
    Kartoffel-Diebe: Wer kann der Polizei Hinweise geben? (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

    Unbekannte haben nachts auf einem Acker in Neustadt bei Coburg rund 500 Kilogramm Kartoffeln gestohlen. Auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern ernteten die Täter nach Angaben der Polizei sämtliche Erdäpfel und transportierten sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug ab.

    Kartoffeln in Neustadt bei Coburg per Hand geklaut?

    Auf dem Feld fanden sich keine Spuren eines landwirtschaftlichen Geräts; nach Einschätzung der Polizei pflückten die Diebe die Kartoffeln deshalb mit der Hand oder verwischten ihre Spuren gezielt. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden