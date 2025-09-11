Halbe Tonne Kartoffeln vom Acker gestohlen

Unbekannte haben nachts auf einem Acker in Neustadt bei Coburg rund 500 Kilogramm Kartoffeln gestohlen. Auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern ernteten die Täter nach Angaben der Polizei sämtliche Erdäpfel und transportierten sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug ab.

Kartoffeln in Neustadt bei Coburg per Hand geklaut?

Auf dem Feld fanden sich keine Spuren eines landwirtschaftlichen Geräts; nach Einschätzung der Polizei pflückten die Diebe die Kartoffeln deshalb mit der Hand oder verwischten ihre Spuren gezielt. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.