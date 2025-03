Defekte Heizung löst Großeinsatz in Neu-Ulm aus

Am Sonntagmittag löste eine defekte Heizung in einer Wohnunterkunft in der Leipheimer Straße in Neu-Ulm einen Großeinsatz aus. Laut einer Polizeimeldung hatte der Hausmeister an der Heizungsanlage notfallmäßige Arbeiten ausgeführt. Dabei entstand zunächst aus ungeklärten Umständen starker Rauch, der sich erst im Keller und dann im Treppenhaus ausbreitete.

Großeinsatz in Neu-Ulm: Verrauchtes Wohnhaus wird evakuiert

Die Polizei musste die Unterkunft sofort evakuieren, die Feuerwehr belüftete anschließend das Haus. Bei der Untersuchung des Vorfalls stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass die Heizungsanlage unsachgemäß betrieben wurde. Der Bezirkskaminkehrer setzte sie außer Betrieb.

Starker Rauch in Neu-Ulm: Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück in das Wohnhaus. Vor Ort waren eine Vielzahl von Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeieinsatzkräften im Einsatz.