Toter Wolf entdeckt - Polizei ermittelt

In Oberfranken ist möglicherweise ein Jungwolf erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Zeuge am Donnerstag im Staatsforst nahe dem Pegnitzer Ortsteil Troschenreuth das tote Tier. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Verletzungen möglicherweise von einem Schuss stammen.

Der Kadaver sei deshalb sichergestellt worden. Wie in einem solchen Fall üblich, werde das Tier nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln den Angaben zufolge wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Der Wolf ist ein streng geschütztes Tier. Ausnahmen von den Schutzbestimmungen seien «nur im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen möglich, zum Beispiel zur Abwehr erheblicher wirtschaftlicher Schäden». Darüber hinaus wäre ein Abschuss zulässig, wenn sich ein Wolf für den Menschen gefährlich verhielte und eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben bestünde, heißt es beim Landesamt für Umwelt (LfU).