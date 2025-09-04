Logo all-in.de
Nächtliche Busfahrten enden mit hohem Sachschaden und Strafanzeigen

Polizeibericht aus Stetten am kalten Markt

Nächtliche Spritztour mit geklautem Linienbus endet mit Unfall

    In Stetten am kalten Markt stehen drei Menschen im Verdacht, einen Linienbus geklaut zu haben. Bei der nächtlichen Spritztour beschädigten sie einen weiteren Bus.
    In Stetten am kalten Markt stehen drei Menschen im Verdacht, einen Linienbus geklaut zu haben. Bei der nächtlichen Spritztour beschädigten sie einen weiteren Bus. Foto: Franz P. Sauerteig auf Pixabay (Symbolbild)

    In Stetten am kalten Markt stehen drei Menschen im Alter von 40, 38 und 20 Jahren unter Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Bus geklaut zu haben. Bei der Spritztour bauten sie einen schadensträchtigen Unfall.

    Trio klaut Bus in Stetten am kalten Markt

    Der Polizei zufolge sollen die drei den Bus an der Haltestelle "An der Hilb" gestohlen haben. Auf ihrer nächtlichen Spritztour streiften die zwei Männer und die Frau mit dem Bus einen weiteren an der Haltestelle abgestellten Bus.

    Busausfälle führt zu Verspätungen

    Beide Busse wurden der Polizei zufolge erheblich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Da die beschädigten Busse für den Schienenersatzverkehr benötigt wurden, kam es am Mittwochmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Die Polizei fand nach einer Fahndung den zurückgelassenen Linienbus am örtlichen Friedhof.

    Polizei findet Verdächtige

    Am Mittwoch konnten die Ermittler des Polizeipostens Stetten am kalten Markt dann die drei Tatverdächtigen ermitteln. Zeugenaussagen und Spuren am Tatort führten die Beamten rasch zu den teils polizeibekannten Personen. Die Tatverdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

