Freimenge um das 40-fache überstiegen! Zoll findet Luxuswaren bei Kontrolle von Thailand-Urlaubern

Bei der Kontrolle von Reiserückkehrern aus Thailand hat der Zoll im September mehrere Luxuswaren entdeckt. Die eingeführten Gegenstände überstiegen den Wert der Reisefreimenge um das mehr als das 40-fache. Außerdem fanden die Beamten ein Souvenir, das gegen das Artenschutzabkommen verstößt.

Teure Luxusartikel bei Zollkontroll entdeckt

Laut dem Hauptzollamt Singen hatten die Zöllner bei der Kontrolle einer Familie aus Konstanz zunächst einen teuren Designer-Gürtel entdeckt. Auf Nachfrage, ob die Familie weitere vergleichbare Gegenstände aus dem Thailand-Urlaub mitgebracht habe, verneinte diese das. Dennoch entdeckten die Beamten bei der weiteren Durchsuchung eine Uhr, eine Halskette und weitere teure Luxuswaren.

Reisefreimenge um mehr als das 40-fache überschritten

Am Ende fanden die Beamten nicht verzollte Waren im Wert von rund 12.500 Euro. In einem Kindersonnenhut hatte die Familie zudem eine rund 600 Gramm schwere Steinkoralle versteckt. Diese fällt jedoch unter das Washingtoner Artenschutzabkommen und wurde deswegen sichergestellt.

Strafverfahren gegen Familienvater eingeleitet

Gegen den 50-jährigen Familienvater leitete der Zoll ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Artenschutzabkommen und ein weiteres Steuerstrafverfahren ein. Die Familie konnte ihre Reise fortsetzen, nachdem sie die Einfuhrabgaben in Höhe von 2750 Euro nachgezahlt hatten.