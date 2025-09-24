Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Nach Anruf: Bombendrohung am Amtsgericht in Frankenberg

Nach Anruf

Bombendrohung am Amtsgericht in Frankenberg

Nach einer telefonischen Drohung wird ein Gerichtsgebäude geräumt und durchsucht. Gegen den Anrufer wird nun ermittelt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Bombendrohung stellte sich nach der Räumung des Amtsgerichts durch die Polizei als falsch heraus. (Symbolbild)
    Die Bombendrohung stellte sich nach der Räumung des Amtsgerichts durch die Polizei als falsch heraus. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Das Amtsgericht in Frankenberg ist nach einer Bombendrohung geräumt worden. Laut Polizei ging am Vormittag eine telefonische Warnung am Gericht ein. Der Anrufer habe berichtet, er habe zufällig ein Gespräch mitgehört, in dem von einem angeblich geplanten Bombenanschlag auf das Amtsgericht die Rede gewesen sei.

    Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei allerdings keine Bombe finden. Fachleute hätten den Anruf zudem als eine «nicht ernst zu nehmende Drohung» eingeordnet, hieß es. Gegen den Anrufer wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens und Androhung von Straftaten ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden