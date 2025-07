Polizei rätselt! 62-jähriger Mann in Obermenzing getötet

Nach Angaben der Münchner Polizei wurde der 62-jährige Ulrich Z. am 7. Juli 2025 in seinem Wohnhaus in Obermenzing tot aufgefunden. Die Auffindesituation wies darauf hin, dass sein Tod bereits mehrere Tage zurücklag. Die Obduktion am Donnerstag, 10. Juli 2025, brachte Gewissheit: Der Mann wurde Opfer eines Tötungsdeliktes. Das Kommissariat 11 führt gemeinsam mit der Spurensicherung die Ermittlungen.

Tötungsdelikt in Obermenzing: Wer kannte das Opfer?

Das Opfer lebte alleine und zurückgezogen in der Keyserlingstraße und hatte eine Zweitwohnung in Milbertshofen. Die Polizei prüft nun Verbindungen beider Orte. Aktuell sind keine Tatverdächtigen bekannt. Zeugen, die Z. kannten oder gesehen haben, werden um Mithilfe gebeten. Der 62-Jährige war oft mit einem Rucksack und einem Einkaufstrolley unterwegs.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Foto des Opfers sowie eine genaue Personenbeschreibung gibt es auf der Internetseite der Polizei München unter diesem Link. Ziel ist, den Tathergang und mögliche Kontaktpersonen ausfindig zu machen.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.