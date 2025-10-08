Logo all-in.de
Polizeibericht aus München-Au

München-Au: Polizei fasst mutmaßlichen Exhibitionisten

Polizei fasst 49-Jährigen in München-Au nach exhibitionistischer Handlung. Zeugin und Passant verfolgten den Mann bis zum Zugriff.
    Die Münchner Polizei hat im Stadtteil Au einen mutmaßlichen Exhibitionisten gefasst. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Robert Michael

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag, 7. Oktober 2025, gegen 10.20 Uhr. Der Vorfall spielte sich in einer Parkanlage im Münchner Stadtteil Au ab. Eine 45-Jährige bemerkte einen 49-Jährigen, der in einem Gebüsch saß und auf sich aufmerksam machte.

    Einsatz in München-Au: Exhibitionist gefasst

    Der Mann entblößte sich vor der Vorbeigehenden. Ein Passant wurde aufmerksam und näherte sich. Der 49-Jährige entfernte sich. Die 45-Jährige wählte den Notruf. Die Frau und der Passant folgten dem Mann, um ihn den eintreffenden Kräften zu zeigen. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Die Polizei zeigte den 49-Jährigen wegen exhibitionistischer Handlung an. Nach Abschluss der Maßnahmen erteilten die Einsatzkräfte einen Platzverweis. Das Kommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

