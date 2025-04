Auf Auto aufgefahren! Junger Motorradfahrer in Wangen schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstag bei einem Unfall in Wangen schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Unfall gegen 17.15 Uhr ereignet.

Motorradunfall in Wangen: Mann über Auto geschleudert

Der 19-Jährige war mit seiner Yamaha in der Lindauer Straße unterwegs und sei dann vermutlich aus Unachtsamkeit in das Heck eines stehenden Dacia geprallt, so die Polizei weiter. Der junge Mann sei dann über das Dach des Autos geschleudert worden und prallte auf die Straße.

Wangen: Motorradunfall zog sich mehrere Knochenbrüche zu

Rettungskräfte brachten den Mann mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 6000 Euro.