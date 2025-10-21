Logo all-in.de
Polizeibericht aus Friedrichshafen

Motorradunfall in Friedrichshafen – Jugendlicher prallt in Wohnmobil

In Friedrichshafen ist ein Jugendlicher bei einem Unfall verletzt worden. Er war mit seinem Motorrad frontal gegen einen Wohnwagen gekracht.
Von Redaktion all-in.de
    In Friedrichshafen ist ein Jugendlicher verletzt worden, nachdem er mit seinem Motorrad gegen einen Wohnwagen geprallt ist.
    In Friedrichshafen ist ein Jugendlicher verletzt worden, nachdem er mit seinem Motorrad gegen einen Wohnwagen geprallt ist. Foto: picture alliance/dpa | David Inderlied (Symbolbild)

    Am Montagvormittag ist ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der Teenager hatte offenbar die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war mit einem Wohnwagen kollidiert.

    Kontrolle über Maschine verloren - Jugendlicher kracht gegen Wohnmobil

    Angaben der Polizei zufolge fuhr der Jugendliche gegen 11.30 Uhr in der Steinbeisstraße vom Parkplatz der Berufsschule auf die Straße. Dabei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine 125er-Maschine. Anschließend prallte er frontal in die Seite eines geparkten Wohnmobils.

    Hoher Schaden und ein Verletzter nach Unfall in Friedrichshafen

    Nach der notärztlichen Versorgung brachte ein Krankenwagen den Motorradfahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad entstand der Polizei zufolge Totalschaden. Auch das Wohnmobil wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

