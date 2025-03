Gegen Leitplanke gekracht: Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr waren drei Motorradfahrer gemeinsam von Stetten a.k.M. in Richtung Thiergarten unterwegs, als ein 21-jähriger vorausfahrender Motorradlenker in einer langgezogenen Linkskurve stürzte und gegen die Leitplanke prallte.

Motorradunfall bei Stetten a.k.M: Zwei Biker nach Stürzen im Krankenhaus

Hinter dem 21-Jährigen fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer. Er kam wegen des Sturzes vor ihm ebenfalls zu Fall. Der dritte Biker konnte ohne Sturz noch rechtzeitig anhalten. Laut Polizeiangaben wurde der 21-jährige Motorradfahrer mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Biker wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Fahrbahn nach Motorradunfall komplett gesperrt

Zur Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis 16.30 Uhr andauerten, musste die Polizei die L197 am Unfallort in beiden Richtungen komplett sperren. Zur Klärung der Unfallursache und für die Unfallaufnahme wurde die Verkehrspolizei aus Sigmaringen hinzugezogen. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber waren insgesamt zwei Rettungsfahrzeuge und zehn Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei schätzt, dass bei dem Unfall ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden ist.