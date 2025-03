Motorradfahrer prallt gegen Lastwagen und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben in einen abgestellten Lastwagen geprallt und gestorben. Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte zuvor kurz vor einer Kreuzung bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) wegen eines technischen Defekts angehalten, wie die Polizei mitteilte. Wenig später soll der 64 Jahre alte Motorradfahrer das abgestellte Gespann am Freitag übersehen haben. Er prallte mit dem Motorrad gegen das Heck des Anhängers.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Monheim

Bei dem Aufprall wurde der 64-Jährige laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt. Für rund drei Stunden wurde die betroffene Staatsstraße 2214 gesperrt. Um den Unfallhergang zu klären, habe die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet, hieß es.