Unfall mit Harley bei Überlingen: Autofahrerin erfasst Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer erlitt am Mittwoch bei einem Unfall auf bei Überlingen schwere Verletzungen. Die Straße blieb zwei Stunden gesperrt.

Unfall bei Überlingen: Auto erfasst Harley

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Verkehrsunfall auf der L200. Eine 32-jährige Autofahrerin erfasste gegen 10.45 Uhr einen 60-jährigen Motorradfahrer. Die Frau fuhr mit einem Caddy von Baufnang in Richtung Überlingen und stieß kurz vor der Abzweigung nach Bambergen mit der Harley des Mannes zusammen. Aufgrund der Kollision stürzte der Motorradfahrer.

Schwere Verletzungen und Straße gesperrt

Er wurde vor Ort erstversorgt. Anschließend transportierten Rettungskräfte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 18.000 Euro. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, bei denen die Feuerwehr half, gesperrt werden.

Die Sperrung dauerte bis etwa 12.45 Uhr. Die Ursache des Unfalls wird von der Polizei mit Unachtsamkeit der Fahrerin angegeben. Ermittlungen zum genauen Hergang sind eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.