Salem: Motorradfahrer erleidet allergischen Schock nach Bienenstich

Nach polizeilichen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Motorradfahrer am Mittwochvormittag vom Deggenhausertal in Richtung Salem unterwegs. Eine Biene flog in seine Lederkombi und stach ihn in den Hals. Der junge Mann erlitt daraufhin einen allergischen Schock und hatte umgehend Atemnot.

Bienenstich: Motorradfahrer setzt noch Notruf ab

Trotz seiner Beschwerden konnte der Fahrer sein Motorrad verkehrssicher anhalten und einen Notruf absetzen. Dank seiner schnellen Reaktion erreichte der Rettungsdienst rasch den Ort des Geschehens. Ein Rettungshubschrauber brachte den Betroffenen schließlich in eine Klinik.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.