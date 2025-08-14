Logo all-in.de
Motorradfahrer in Salem von Biene gestochen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rettungshubschrauber im Einsatz

Salem: Motorradfahrer erleidet allergischen Schock nach Bienenstich

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wird in Salem von einer Biene gestochen. Am Ende muss er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Von Redaktion all-in.de
    •
    •
    •
    Wegen eines Bienenstichs musste ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber von Salem in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild)
    Wegen eines Bienenstichs musste ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber von Salem in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

    Nach polizeilichen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Motorradfahrer am Mittwochvormittag vom Deggenhausertal in Richtung Salem unterwegs. Eine Biene flog in seine Lederkombi und stach ihn in den Hals. Der junge Mann erlitt daraufhin einen allergischen Schock und hatte umgehend Atemnot.

    Bienenstich: Motorradfahrer setzt noch Notruf ab

    Trotz seiner Beschwerden konnte der Fahrer sein Motorrad verkehrssicher anhalten und einen Notruf absetzen. Dank seiner schnellen Reaktion erreichte der Rettungsdienst rasch den Ort des Geschehens. Ein Rettungshubschrauber brachte den Betroffenen schließlich in eine Klinik.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

